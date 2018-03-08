Пятница
09 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Порошенко ждет, что газовый конфликт разрушит Россию

8 Марта 2018 в 15:26
Порошенко ждет, что газовый конфликт разрушит Россию

Россию, которая не уважает закон, ждет полное разрушение. Такое мнение высказал в беседе с журналистами президент Украины Петр Порошенко.

Разговор с  Financial Times касался газового спора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Украинский лидер заявил, что воспринимает ситуацию «очень серьезно».

«Если Россия не уважает закон и не уважает решение суда, думаю, что в конечном итоге Россия будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться», — сказал Порошенко.

Он добавил, что дальнейшее неподчинение России предписанию суда станет крахом для ведения международной торговли.

Ранее Киев начал арестовывать имущество «Газпрома» на Украине, а также сообщил о поиске активов российской компании за рубежом по делу о монополизации транзита, а также в связи с решением Стокгольмского арбитража, постановившего выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд рублей, пишет Газета.ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.