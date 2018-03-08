Порошенко ждет, что газовый конфликт разрушит Россию

Россию, которая не уважает закон, ждет полное разрушение. Такое мнение высказал в беседе с журналистами президент Украины Петр Порошенко.

Разговор с Financial Times касался газового спора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Украинский лидер заявил, что воспринимает ситуацию «очень серьезно».

«Если Россия не уважает закон и не уважает решение суда, думаю, что в конечном итоге Россия будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться», — сказал Порошенко.

Он добавил, что дальнейшее неподчинение России предписанию суда станет крахом для ведения международной торговли.

Ранее Киев начал арестовывать имущество «Газпрома» на Украине, а также сообщил о поиске активов российской компании за рубежом по делу о монополизации транзита, а также в связи с решением Стокгольмского арбитража, постановившего выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд рублей, пишет Газета.ру