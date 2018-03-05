Согревались, как могли. Как «Нафтогаз» обходится без «Газпрома»

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Украина призналась, что покупка газа в Европе обошлась в четыре раза дороже, чем у «Газпрома».



После того, как «Газпром» с 1 марта приостановил поставки газа на Украину и заявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом», украинская сторона была вынуждена прибегнуть к европейским закупкам. Напомним, что поводом расторгнуть контракт стало решение Стокгольмского арбитража, который обязал российскую корпорацию выплатить «Нафтогазу Украины» 2,56 млрд долларов. «Газпром» выразил несогласие с данным решением, пишут «Известия». «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины, в такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», - заявил ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер.



Цена газа в Европе, как сообщил в своем Facebook главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, оказалась в четыре раза выше, чем у «Газпрома». «Будем нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать», - сообщил представитель компании. По мнению Витренко, компенсировать убытки должна российская компания, и у Киева есть юридическая возможность потребовать это с «Газпрома». Он также поблагодарил всех «сознательных украинцев» за снижение потребления газа.

Отметим, что спустя несколько дней президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа в стране стабилизировалась. По его словам, импорт из стран Евросоюза на утро 3 марта увеличился с 4 млн до 29 млн куб. м, пишет РКБ.

В эфире НСН член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии России Рустам Танкаев отметил, что расторжение контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом» для Украины будет означать, что она начнёт буквально замерзать.

«Дело в том, что газ, который Украина покупала у Европы, - тоже российский, экспортный. Но Украина перестанет получать деньги за транзит. А у них это чуть ли не единственный источник бюджета», - пляснил Танкаев.

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в эфире НСН рассказал, что расторжение газовых контрактов может занять не меньше месяца. «Самым главным проигравшим в газовом скандале будет Украина, которая лишится досрочно транзита газа и автоматически станет не очень важным игроком для снабжения Европы газом. У «Газпрома» есть другие пусти поставок. В обозримом будущем еще будет построен «Турецкий поток», - отметил собеседник НСН.

Напомним, договор о поставках и транзите газа между РФ и Украиной был подписан 19 января 2009 года. Действие соглашения распространялось на период до 2019 года. Проблемы в его реализации начались после государственного переворота на Украине в 2014 году.