Киев наложил арест на имущество «Газпрома» на Украине

Украина приступила к описи и аресту имущества, принадлежащего «Газпрому». Об этом в четверг сообщил премьер страны Владимир Гройсман.

По его словам, под арест попало имущество, принадлежащее компаниям «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Также будут арестованы ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и Газтранзита».

Гройсман подчеркнул, что арест наложен в связи с неисполнением «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить Киеву 2,56 млрд долларов.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя «газовый вопрос» журналистам, заявил, что «Газпром» должен заплатить все до копейки.

«Не сомневаюсь, что Украина в полном объёме получит всё до копейки. Подчёркиваю, что это вопрос совершенно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение», — сказал украинский лидер, слова которого приводит RT.

Ранее «Газпром» заявил о прекращении поставок газа на Украину с 1 марта и расторжении всех контрактов с «Нафтогазом». Причиной стало решение Стокгольмского арбитража.