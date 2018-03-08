Четверг
08 марта
USD 56.8
EUR 70.53
Горячие новости

Киев наложил арест на имущество «Газпрома» на Украине

8 Марта 2018 в 10:35
Киев наложил арест на имущество «Газпрома» на Украине

Украина приступила к описи и аресту имущества, принадлежащего «Газпрому». Об этом в четверг сообщил премьер страны Владимир Гройсман.

По его словам, под арест попало имущество, принадлежащее компаниям «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Также будут арестованы ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и Газтранзита».

Гройсман подчеркнул, что арест наложен в связи с неисполнением «Газпромом» решения Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию выплатить Киеву 2,56 млрд долларов.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя «газовый вопрос» журналистам, заявил, что «Газпром» должен заплатить все до копейки.

«Не сомневаюсь, что Украина в полном объёме получит всё до копейки. Подчёркиваю, что это вопрос совершенно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение», — сказал украинский лидер, слова которого приводит RT.

Ранее «Газпром» заявил о прекращении поставок газа на Украину с 1 марта и расторжении всех контрактов с «Нафтогазом». Причиной стало решение Стокгольмского арбитража.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.