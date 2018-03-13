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ЕС призвал «Газпром» выполнить обязательства перед «Нафтогазом»

13 Марта 2018 в 07:39
ЕС призвал «Газпром» выполнить обязательства перед «Нафтогазом»

Евросоюз встал на сторону Украины в газовом споре с Россией. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвала «Газпром» выполнить обязательства по договору с «Нафтогазом». По ее словам, Европейская комиссия активно работает в этом направлении и готова возобновить трехсторонние переговоры по этой проблеме. Идея сесть за стол переговоров в формате Украина-ЕС-Россия принадлежит украинскому МИДу. Однако глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что подобных встреч не планируется, и это - дело компаний, пишут «Известия».

Украина внесла предоплату за поставки газа в марте, однако, «Газпром» эти средства вернул, заявив при этом, что дополнительное соглашение с «Нафтогазом» отсутствует.

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