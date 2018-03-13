Сенатор: Ультиматум Мэй о Скрипале никто не собирается выполнять

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В эфире НСН Игорь Морозов заявил, что после заявлений Терезы Мэй о причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ последует ряд антироссийских шагов.





Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «весьма вероятной» причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солдсбери. Выступая в парламенте, накануне, 12 марта, Мэй сообщила, что против бывшего разведчика применили отравляющий газ «Новичок», разработанный в России. Политик заявила, что у России есть время до вечера вторника, 13 марта, чтобы предоставить подробные объяснения ситуации, и пригрозила «более серьезными мерами».

В эфире НСН член Совета Федерации, ветеран СВР Игорь Морозов рассказал, какие дальнейшие действия против России может предпринять Великобритания.

«За этим могут последовать определенные шаги, к которым Россия должна быть готова. Мне представляется, что этот ультиматум Мэй (предоставить объяснения в обозначенные сроки – прим. НСН) никто не собирается выполнять. Это внутреннее дело Великобритании. И если будут какие-то доказательства, только тогда можно на уровне дипломатических служб рассматривать эту ситуацию. Поскольку этого не ожидается, по всей видимости, последует высылка части дипломатического состава российского посольства и сразу же будут ответные меры. Ответ должен быть жесткий. Я полагаю, что Великобритания будет спекулировать на позиции НАТО и укрепления военной инфраструктуры у границ с Россией. Не исключаю, что будет обращение к своим партнерам по НАТО с целью консолидации военно-дипломатических сил. И это - компенсация Великобритании в лице Мэй за выход из ЕС, за появившуюся трещину во взаимоотношениях с Трампом», - считает сенатор.

Он обратил внимание, что выступление в парламенте Мэй было построено исключительно на антироссийской риторике. «Доказательств в заявлении Мэй не было никаких. Была только антироссийская риторика, привязка России, к этому событию, которое в принципе никак не влияет на отношение российского государства к предателю и изменнику Скрипалю, - отметил Игорь Морозов.

Бывший полковник ГРУ, по словам сенатора, не представляет никакого интереса для российских спецслужб, и вероятнее всего, стал жертвой именно британских спецподразделений, как ранее российский предприниматель Борис Березовскийи бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. «Он (Сергей Скрипаль – прим. НСН) как агент был изобличен, признался, находился в заключении. Там сдал всех своих кураторов из «Ми-6» (секретная разведывательная служба МИД Великобритании – прим. НСН) и после этого был помилован. Он жил в Великобритании своей жизнью в кругу знакомых и близких, занимался консалтинговой деятельностью и, видимо, просто стал очередной жертвой именно британских спецслужб. Это мы можем задавать вопрос премьер-министру Великобритании, что произошло с Борисом Березовским? От какого яда погиб Литвиненко и кто это сделал?», - подчеркнул собеседник НСН.

Сенатор также связал выступление премьер-министра Великобритании с предстоящими 18 марта выборами президента России. «Все это сделано накануне выборов президента РФ. Мэй пытается сделать все возможное, судя по всему, чтобы дискредитировать национального лидера России в завершении выборной кампании. Мэй хотела еще раз показать, что Россия и Путин с пренебрежением относятся к международному праву, преследуют своих бывших граждан и проводят акции по ликвидации», - добавил Игорь Морозов.

Тереза Мэй отметила, что данные о причастности России к отравлению Скрипаля основаны на позитивной реакции проб, сообщает РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин посоветовал британцам «разобраться» с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а затем уже обсуждать происшествие с Россией.

Позицию Великобритании также поддержал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он отметил, что американские власти в курсе расследования спецслужб Великобритании и «полностью доверяют» их выводам, сообщает Ura.ru. Также он заявил о планах Вашингтона координировать свои действия с Лондоном по данному вопросу.

Ранее в эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал обвинения Запада «бредом», недостойным комментария.

5 марта в городе Солсбери в Великобритании 66-летний бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в критическом состоянии, предположительно, после посещения одного из ресторанов. На сегодняшний день врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Убежище в Великобритании Скрипаль получил после того, как был помилован президентом РФ в 2010 году и обменен вместе с тремя другими гражданами РФ на 10 российских разведчиков, задержанных в США.