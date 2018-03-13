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В Совфеде назвали бредом и провокацией обвинение России в отравлении Скрипаля

13 Марта 2018 в 09:58
В Совфеде назвали бредом и провокацией обвинение России в отравлении Скрипаля

Сенатор Владимир Джабаров заявил НСН, что кто угодно, но только не Россия стоит за отравлением экс-агента ГРУ

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что существует «большая вероятность» ответственности России за инцидент. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поддержал ее в этом обвинении и предупредил об обязательном ответе.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал обвинения Запада «бредом», недостойным комментария (слушайте аудио).

«Комментировать-то нечего. Чистой воды провокация. Все, что я могу сказать. Кто? Чего? Не знаю, но только не Россия, сразу вам могу сказать. Уверен на 100%. Бред комментировать сложно», — сказал сенатор.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «цирковым шоу» происходящее в парламенте Великобритании по делу Скрипаля, сообщает ТАСС. Захарова также призвала Лондон раскрыть детали расследования дел Литвиненко и Березовского.

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