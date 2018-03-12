Путин предложил британцам «самим разбираться» с отравлением Скрипаля

Президент России Владимир Путин посоветовал британцам «разобраться» с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а затем уже обсуждать происшествие с Россией.

Таков был ответ российского лидера на вопрос корреспондента Би-би-си во время посещения селекционной теплицы в Краснодарском крае. Журналист спросил Путина об ответственности России за этот инцидент. Президент ответил: «Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать».

Ранее издание The Times сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ближайшее время объявит о «российском следе» в отравлении Сергея Скрипаля.