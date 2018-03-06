Отравление по-британски. Инцидент с экс-полковником ГРУ сравнили с делом Литвиненко

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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, шпионивший в пользу британских спецслужб, был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом.

Инцидент, произошедший накануне, 5 марта, в городе Солсбери в Великобритании с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, ранее осужденным в РФ за госизмену, вызвал массу домыслов и подозрений. 66-летний бывший разведчик был найден в критическом состоянии, предположительно, после посещения одного из ресторанов в Солсбери. Скрипаль, а также неназванная 30-летняя женщина, подверглись воздействию неизвестного вещества. По сообщениям очевидцев, они были в создании, но при этом словно «заморожены», пишут «Ведомости».



Сейчас состояние экс-полковника ГРУ оценивают как критическое. Ресторан Zizzi, где, предположительно обедали пострадавшие, закрыт из предосторожности. Местные власти, как сообщает «Интерфакс», заявляют, что угрозы для здоровья людей в Солсбери нет.

Между тем, СМИ Великобритании уже начали проводить параллели между отравлением Скрипаля и делом погибшего в Лондоне Александра Литвиненко. Вдова бывшего офицера ФСБ сообщила The Telegraph, что произошедшее со Скрипалем «очень похоже» на то, что случилось с ее мужем, который в 2006 году он умер в Великобритании от отравления полонием. Бывший британский шпион ранее также сообщал изданию, что опасается за свою жизнь.

Пока в российское посольство в Лондоне не обращались родственники или иные представители Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.

Напомним, что убежище в Великобритании он получил после того, как был помилован президентом РФ в 2010 году и обменен вместе с тремя другими гражданами РФ на 10 российских разведчиков, задержанных в США. Ранее Сергей Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС. В конце 1999 года вышел в отставку в звании полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России, отмечает ТАСС. Преподавал в Военно-дипломатической академии Министерства обороны РФ, а также занимался бизнесом.

Федеральная служба безопасности РФ арестовала его в декабре 2004 года по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. Скрипаль признал себя виновным и согласился на сотрудничество с органами безопасности. 9 августа 2006 года Московский окружной военный судом приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима, лишив всех полученных ранее званий и наград.