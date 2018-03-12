Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля

Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери, сообщает ТАСС.

Российский посол вызван в МИД Великобритании в связи с этим делом. О реакции Москвы на данное заявление пока неизвестно. Тереза Мэй отметила, что 14 марта объявит о возможных ответных мерах против Российской Федерации.

Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, разработанным в России, утверждает Мэй. Происшествие в Солсбери произошло 4 марта. Ведется расследование.

66-летний Сергей Викторович Скрипаль — военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, полковник запаса Вооружённых Сил РФ. В 2006 году был осуждён в России за государственную измену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании, лишён воинского звания. С 2010 года, после обмена шпионами между Россией и США, живет в Великобритании.



