Сенатор: Великобритания - проклятая страна для предателей России

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в эфире НСН заявил, что России было невыгодно отравление шпиона Скрипаля.

Британский премьер-министр Тереза Мэй почти готова выдвинуть публичное обвинение России в покушении на убийство бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает The Times. Это может случиться уже сегодня, 12 марта, после встречи Национального комитета по безопасности правительства Великобритании, на которой будут представлены результаты расследования инцидента.

Напомним, 4 марта экс-полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества в торговом центре английского города Солсбери. Несмотря на отсутствие доказательств причастности России к инциденту, в британских СМИ появились спекуляции о «русском следе».

В эфире НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал эти беспочвенные обвинения политическими провокациями (слушайте аудио):

«Великобритания – какая-то странная страна. Знаете, такое проклятое место для людей, которые в свое время предавали Россию. В других странах и континентах подобное случается почему-то редко, а вот именно в Великобритании нет-нет, да и происходит. С точки зрения любой спецслужбы, такого рода вещи придумывать и делать в ходе избирательной кампании в России и в преддверии Чемпионата мира по футболу – просто безумие. А вот для того, чтобы сорвать и то, и другое, или, по крайней мере, изгадить атмосферу — это самое то. Так что, знаете, принцип древних римлян: ищи кому выгодно. Выгодно это точно не России», - сказал сенатор.

Напомним, в Великобритании собираются разработать аналог принятого в США «Закона Магнитского». Под его действие попадут чиновники из России, замешанные в нарушении прав человека и коррупции. О новых санкциях против России уже договорились британский министр иностранных дел Борис Джонсон и глава МВД Эмбер Радд.