Никита Высоцкий: «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» — Победа зрителей и финалистов

ФОТО: Ольга Махалова

Председатель жюри и руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого подвёл итоги конкурса.

Финал конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» завершился гала-концертом, который прошёл в стенах Театра на Таганке. На сцену, которая помнит игру самого Владимира Высоцкого, в этот вечер, 26 ноября, вышли десять финалистов вместе со своими наставниками. Тройку победителей определили по сумме голосов жюри и зрительного зала — на входе каждый гость получил пульт для голосования. Ещё двоих призёров выбрали по версии фестиваля «Нашествие» и соцсети «ВКонтакте».

Первое место досталось новосибирской группе «Рви меха». Вторую ступень музыкального пьедестала заняла краснодарская группа «Лейла». А серебро взяла нижегородская команда MEZOZOY. Музыканты-победители получили ротацию своего трека на «НАШЕм Радио», и также как и все финалисты, право выступить на сцене НАШЕ 2.0 фестиваля «Нашествие-2019».

Не остались без заслуженных наград и обладатели призов зрительских симпатий: по версии «ВКонтакте» победителем стала хабаровская группа The Starkillers — ребята получат раскрутку своей песни на миллионную аудиторию в соцсети, а также право на ротацию клипа в эфире телеканала НАШЕ ТВ и возможность записаться в студии Vintage records. Номинацию по версии фестиваля «Нашествие» выиграла группа MaLaя — артисты получили трёхгодичный абонемент на посещение Главного Приключения Года.

Остальные финалисты также не остались без внимания организаторов. Алан Макиев стал обладателем сертификата на ротацию клипа в эфире НАШЕ ТВ и на работу в студии звукозаписи. Никита Рогозин, Костя Игнатов и группа «Линкор» примут участие в телепрограмме НАШЕ ТВ Live. Дарья Берначук тоже сможет записать свои треки в столичной студии. А группа «Кукольный театр» получит право транслировать свой клип в эфире НАШЕго ТВ.

После подведения итогов председатель жюри, руководитель благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий признался НСН, что у членов жюри были очень разные оценки выступления финалистов. По его мнению, сгладить разницу точек зрения помог зрительный зал.

«Не могу до конца определиться, доволен ли я финальной точкой, наверное, ещё буду думать. Я был в трёх жюри конкурса — в Москве, Екатеринбурге и на “Нашествии”, и там было обсуждение жюри. И когда ты в нём участвуешь, а не сразу выставляешь оценку, для меня это более привычно. Мне кажется, что все голосовали честно. Но иногда в спорах жюри может родиться какое-то более объективное решение. Мы видели оценки, например, у одного члена жюри 10 и у другого 4 — такие вещи на обсуждении, конечно, сглаживаются. Но здесь баланс привнесло зрительское голосование, которое, по-моему, было достаточно неожиданным. И, может быть, на будущее надо будет включать онлайн-голосование полутора миллионов человек, которые смотрели трансляцию. Мне кажется, зрители уравновесили разницу подходов членов жюри, и в результате мы получили достаточно правильную оценку, с которой кто-то может быть не согласен из членов жюри, из зрителей, которые голосовали. Но, с другой стороны, она такая», — рассказал Никита Высоцкий.

Также он выделил несколько финалистов, не вошедших в пятёрку призёров, отметив, что у них есть все шансы в будущем добиться больших успехов. Главным итогом конкурса, по его словам, стало то, что в выигрыше остались все — и артисты, и публика.

«Для меня те ребята, которые вошли в эту десятку, они все победители. И то, что сейчас вот так распределились места, это показатель сегодняшнего дня. Я, например, считаю, что Рогозин, за которого я поднял высшую оценку, и который не попал ни в тройку, ни в пятёрку победителей, он имеет огромный потенциал. И если он добавит к своей вдумчивости, серьёзности ещё какие-то элементы сценичности, вполне возможно, что он о себе заявит ещё ярче, чем ребята, которые сегодня победили. Даша Берначук тоже — я за неё голосовал, и она была хороша. Но на фоне такой атаки, которая была от победителей, она потерялась. Но я считаю, что никто сегодня не проиграл — выиграли ребята, и выиграли зрители», — подвёл итог председатель жюри.

Не менее важным достижением для организаторов конкурса стало решение провести его и в будущем году. Проект музыкального состязания получил минувшим летом высокие оценки на форуме «Таврида», где его значимость для молодёжи подчеркнул первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В 2019 году, по его словам, конкурс может быть расширен, однако как именно, пока организаторы не уточняют. Зато заранее ясно, что неизменным останется кредо соревнования — «Вне форматов! Вне жанров! Вне любых ограничений!».