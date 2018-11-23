«Кукольный театр» покажет смерть Маяковского в Театре на Таганке

ФОТО: Антон «Роджер» Романов // Месмика

Финалист конкурса «Высоцкий. Фест» рассказал НСН о предвкушении кульминационного гала-концерта.

Всё ближе развязка конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». В ближайший понедельник, 26 ноября, десятка финалистов выйдет на сцену Театра на Таганке, чтобы представить своё творчество на суд публики и жюри. Выступления артистов будут оцениваться в режиме реального времени — каждый зритель получит на входе пульт, чтобы проголосовать за конкурсантов.

В первом отделении артисты сыграют по две песни, одну из которых исполнят вместе со своими наставниками. О том, чем будет удивлять зал череповецкая группа «Кукольный театр», НСН рассказал лидер коллектива Антон «Роджер» Романов.

«Будет показано убийство Владимира Владимировича Маяковского! Конечно же, это всё будет театрализовано — без крови, без пыли, без шума. Это композиция “Сквозь поэта”, она совершенно другая, не такая, как те, что мы записывали в студии. Но с наставником, Сергеем Галаниным, будем петь то, что писали вместе. Мы не стали его утруждать разучивать новые песни. Лёша Привалов, директор группы “СерьГа”, тоже хочет принимать участие в выступлении, подыгрывая нам на синтезаторе. Хотели выкатить на сцену рояль, но нам сказали, что мы слишком многого хотим. Вместо рояля, пусть будет оркестровая яма, тоже интересно!», — поделился солист.

Особой честью для музыкантов станет возможность выступить на сцене Театра на Таганке, которая помнит самого Владимира Семёновича Высоцкого, отметил артист.

«На самом деле, гала-концерт это круто. Был бы я моложе лет на пять, я бы пищал от восторга, потому что мы будем, во-первых, топтать сцену Театра на Таганке, а это очень многое значит для артиста! А во-вторых, мы будем играть с такими маститыми музыкантами — там будут все наставники. Так что, я думаю, это будет крутая кульминация! Здорово, что конкурс на этом не заканчивается, а будет и в следующем году», — заключил Антон Романов.

О том, что такое театральный рок в исполнении «Кукольного театра», от кого бегают череповецкие панки, и почему нужно слушать Монеточку и Баха, читайте в материале НСН. А мы напомним, что финал конкурса определит трёх победителей, которые получат бонусы для творческого роста и ротацию песни в эфире «НАШЕго Радио». Ещё одного призёра по версии «ВКонтакте» выберут слушатели — голосование за артиста, которому достанется раскрутка трека на аудиторию в миллион человек, идёт в официальной группе конкурса до 26 ноября включительно.