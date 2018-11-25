МАLАЯ: Мечтаю вернуться на «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». В 18 лет!

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Солистка группы МАLАЯ Татьяна Галкина в эфире НСН рассказала, как готовится к финалу конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» и чем удивит зрителей.

Меньше суток остается до грандиозного гала-концерта конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Уже завтра вечером авторитетное жюри и зрители определят трех счастливчиков, которые получат ротацию песни на НАШЕм Радио и другие бонусы для творческого развития.

В концерте, который состоится в Театре на Таганке, примут участие 10 финалистов, а также группа МАLАЯ, получившая в полуфинале конкурса, который прошел на фестивале «НАШЕСТВИЕ», «Приз зрительских симпатий». Солистка группы – Татьяна Галкина – самая молодая участница проекта «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Девочки всего 11 лет и стать полноценным участником проекта она пока не смогла.

В беседе с НСН в преддверии гала-концерта Татьяна призналась, что мечтает вернуться в проект уже после своего совершеннолетия.

«Мне немного жаль, что фестиваль заканчивается. Есть ощущение, что его будет очень не хватать. Надеюсь, проект станет ежегодным и когда мне будет 18 лет, я смогу заявиться на него как участник. А пока хотелось бы сказать спасибо организаторам фестиваля за мощную поддержку, которая помогла группе вырваться. И не только нам, а очень многим молодым командам», - заявила собеседница НСН.

На гала-концерте в Театре на Таганке группа МАLАЯ представит новую песню. Татьяна написала ее сама, а сделать аранжировку композиции ей помогли преподаватель по вокалу Мария Федорова и гитарист Дмитрий Поспелов.

«На самом фестивале я исполню новую песню, она написана совсем недавно. Так что это будет премьера. Конечно, волнительно участвовать в таком большом концерте, поэтому я теперь репетирую больше, чем раньше», - рассказала юная исполнительница.

Она добавила, что в финале конкурса будет болеть за группу The Starkillers, музыку которой считает «близкой по духу».

«Их музыка мне очень нравится. По поводу совместных проектов с ними я пока не думала, но, полагаю, на гала-концерте у меня будет шанс познакомиться. Постараюсь пообщаться со всеми участниками и подружиться», - пообещала Татьяна Галкина.

Стоит сказать, что в финале конкурса группа The Starkillers представит дуэт со своей наставницей – Дарией «Нуки» Ставрович. Как ранее рассказал НСН солист коллектива Денис Рублевский, композицию они уже разучили и «немного переделали под себя».

«Мы абсолютно не переживаем и уверенны, что всё будет хорошо. Не буду распаляться и заявлять, что мы всех победим, но настрой у нас всегда боевой. Мы готовы на 100%», - заверил финалист проекта «Высоцкий.Фест».

Напомним, в финале конкурса «Высоцкий.Фест» будут определены три победителя, которые получат бонусы для творческого роста ротацию песни в эфире «НАШЕго Радио». Ещё одного призёра по версии «ВКонтакте» выберут слушатели — голосование за артиста, которому достанется раскрутка трека на аудиторию в миллион человек, идёт в официальной группе конкурса до 26 ноября включительно.