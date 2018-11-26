Сопредседатель жюри «Высоцкий. Фест» Горбачёв: Мы избежали московского междусобойчика

Вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачёв в эфире НСН рассказал о финалистах Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей.

Победители и призёры Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» станут известны в ближайшее время. Их объявит со сцены московского Театра на Таганке, где в эти минуты проходит заключительный гала-концерт. В первой части финалисты исполнили по две своих лучших песни, причём вторую композицию - вместе со своими звёздными наставниками.

Сопредседатель жюри, вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачёв отметил в эфире НСН широкую географию финалистов конкурса (слушайте аудио).

«Полуфинал проходил в Тверской области на фестивале «Нашествие-2018». На мой взгляд, это одна из удач данного конкурса, потому что у нас совершенно не московский междусобойчик получился. Здесь вся страна, у нас три человека приехали с Поволжья, двое из них – из Нижнего Новгорода и Казани. Двое приехали из Сибири, двое с Северо-Запада – Череповца и Санкт-Петербурга, кроме того, у нас представлены Владикавказ, Краснодар. Из Москвы в финал конкурса, к сожалению, никто не вышел. Я всех поздравляю и желаю вам увидеть старание финалистов, это особенно проявилось на предпоследнем этапе, во время их студийной записи. Было очень трогательно, как они готовили то, что сегодня вам представят. Мы за всем этим наблюдали, я очень надеюсь, что вам всё понравится!», - отметил Сергей Горбачёв.

Победителя и двух призёров конкурса «Высоцкий. Фест» из 10 финалистов определят путём суммирования итогов голосования зрителей с вердиктом профессионального жюри. Во втором отделении гала-концерта перед зрителями выступят звёздные хэдлайнеры и наставники: «Ва-Банк», Нуки, «Северный Флот», «Мураками» и Сергей Галанин.