Сергей Кириенко признался НСН, что он фанат Владимира Высоцкого

Заместитель главы администрации президента РФ открыл фестиваль «Высоцкий.Фест».

Финальный гала-концерт Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» проходит сегодня в московском Театре на Таганке. В рамках первой части на сцену выйдут финалисты конкурса, каждый из них исполнит по две своих лучших песни. Также пройдёт голосование среди зрителей и жюри конкурса, в состав которого войдут 13 профессиональных судей.

Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко приветствовал зрителей фестиваля и пожелал удачи участникам. В беседе с корреспондентом НСН он признался, что является фанатом Владимира Высоцкого.

«Важно, что у людей есть возможность, наш президент 1 марта говорил, что Россия – это страна возможностей, я говорил, что это правильно, что конкурс связан с именем Высоцкого, я фанат Владимира Высоцкого, я очень люблю его творчество, самое главное, он никогда никому не подражал. Он шел своей дорогой, своей колеей. Здесь очень правильно сделали организаторы, нет даже рамок творческой песни, очень важно, что победителям не предлагаются деньги, им предлагается возможность писаться в лучших студиях. Они получили возможность стоять на легендарной сцене, на которой Высоцкий стал известен и знаменит. Помимо жюри, не меньшее количество голосов имеют зрители»,- добавил он.

Сергей Кириенко в эксклюзивном интервью НСН рассказал, что возможностью, которая есть у участников проекта, нужно пользоваться.

«Высоцкого не зря считали народным поэтом, он был великий, потому что его таким считал народ, а не потому что его признало таким какое-то жюри. За человека никто никогда ничего не сделает. Могут быть только созданы возможности. А возможность есть всегда. Сегодня государство в том числе много делает, чтобы создать возможность. А воспользуешься ты ими или нет, это зависит только от тебя самого. И я считаю, что если 10 тысяч человек отправили свои заявки, значит люди понимают, что это важно, что такая возможность востребована.

В финале Всероссийского конкурса авторов-исполнителей, который проходит в Театре на Таганке, жюри и зрители определят трёх победителей конкурса. Они получат ротацию на «Нашем Радио», ценные призы и другие возможности для продвижения. Кроме того, будет вручен приз зрительских симпатий фестиваля «Нашествие-2018» и награда от социальной сети «ВКонтакте», которую получит победитель зрительского голосования в соцсети.