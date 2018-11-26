«ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» прошёл на сцене, помнящей самого Высоцкого

Победители Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» названы на финальном гала-концерте в столичном Театре на Таганке этим вечером.

С 25 июня, когда открылся прием заявок, жюри поступили более двух с половиной тысяч работ молодых авторов-исполнителей со всей страны. 175 музыкантов приняли участие в отборочных концертах в восьми федеральных округах, и по их итогам 51 участник получил право выступить на фестивале «Нашествие-2018» на специальной сцене «Высоцкий». Десять из них прошли в финал, получили возможность поработать с известными музыкантами на одной из лучших студий Москвы Vintage Records и сегодня вечером вышли на сцену Театра на Таганке вместе со своими наставниками.

Обладателем спецприза конкурса «Высоцкий. Фест» по версии фестиваля «НАШЕствие» стала группа MALAЯ. В числе финалистов ее не было лишь по причине возрастного ценза — солистке коллектива Татьяне Галкиной всего 11 лет. Член жюри, генеральный продюсер фестиваля «Нашествие» Андрей Матвеев вручил музыкантам статуэтку «Пылающая нота», специально созданную для конкурса художником Сергеем Мироненко, а также трёхгодичный абонемент на посещение «Нашествия». Не менее ценный приз зрительских симпатий достался группе The Starkillers, за которых проголосовали десятки тысяч пользователей социальной сети «ВКонтакте». Музыканты из Хабаровска получают раскрутку трека на аудиторию в миллион человек.

Ну, а тройка победителей конкурса «Высоцкий. Фест», определенная при помощи голосования зрителей в Театре на Таганке, выглядит так:

Третье место – группа «Мезозой».

Второе место – группа «Лейла».

Первое место – группа «Рви меха».

«Пылающие ноты» и поздравления лауреаты получили из рук членов жюри конкурса, сооснователя группы «Машина Времени» Александра Кутикова, вице-президента «Мультимедиа Холдинга» Сергея Горбачёва и руководителя благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никиты Высоцкого. Награждавший победителя председатель жюри Никита Высоцкий признался корреспонденту НСН, что помнит всех участников конкурса.

«Были люди, которые очень хорошо выступали и показали себя на предварительных этапах, и вдруг «киксанули» на «Нашествии». И это были такие очень существенные разочарования. Помню до сих пор людей, которые, я был уверен, что они будут в десятке, и которых мы даже не обсуждали. Были, наоборот, неожиданные совершенно, люди, в которых, во всяком случае, я не верил, но которые вдруг показали себя очень ярко, очень правильно скорректировали и программу и свое поведение на сцене», - сказал Никита Высоцкий.

В дополнение к наградам победители конкурса «Высоцкий. Фест» получили сертификаты на ротацию песни в эфире «НАШЕго Радио», на ротацию клипа на телеканале «НАШЕ ТВ» в течение года и другие возможности для продвижения своего проекта.

Всеволод Нерознак