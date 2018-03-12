В американских СМИ обсуждают российскую угрозу

Пресса США продолжает освещать тему России. В повестке - отравление Скрипаля и обсуждение уровня угрозы, представляемой Россией.

Отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери получило освещение во многих американских СМИ, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН. Особое внимание получили комментарии бывшего соседа Скрипаля в интервью The Associated Press.

«Нужно понимать, что он бывший шпион и предатель. Если они хотели его убить, они убили бы его в России давным-давно», - заявил Николай Цыплаков, который жил в одном доме с семьей Скрипаль до заключения бывшего шпиона в тюрьму за шпионаж для Великобритании, пишет US News & World Report.

Тем временем, расследование инцидента с отравлением нервно-паралитическим веществом продолжается. Британские власти посоветовали гражданам, которые находились в районе поражения во время инцидента, постирать свою одежду, сообщает американская газета The New York Times. Издание отмечает, что властям понадобилось около недели, что выступить с каким-либо заявлением для общественной безопасности. Также подчеркивается, что этот совет не повышает уровень опасности и не должно вызывать паники граждан.

Напомним, что, несмотря на отсутствие доказательств причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери, британские власти разрабатывают меры против России. Издание The Times сообщает, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй «на грани публичного обвинения России в покушении на убийство Скрипаля и его дочери» и вынесения санкций. Издание отмечает, что это может случиться уже сегодня, 12 марта, после встречи Национального комитета по безопасности правительства Великобритании.

В самой Северной Америке продолжается обсуждение послания российского президента Федеральному собранию, состоявшееся 1 марта. Телеканал NBC News опубликовал полную версию беседы Владимира Путина с Меган Келли после послания, которую The Washington Post назвал «длинным и иногда сюрреалистичным» интервью. На фоне громких заявлений Путина о военной способности РФ в ходе этих мероприятий, а также репортажей об успешном запуске ракеты «Кинжал» в субботу, 10 марта, американские политики поспешили успокоить своих граждан. Глава ЦРУ Майк Помпео заявил в воскресенье, 11 марта, что американцам не стоит волноваться по поводу ядерной угрозы от России.

«Американские граждане могут быть уверены, что у нас есть очень хорошее понимание российской программы и способов гарантирования сохранения безопасности американцев от угроз Владимира Путина», - заявил Помпео в интервью Fox News.

Напомним, реакцией Пентагона на анонсирование Владимиром Путиным нового оружия России стало то, что в США «не удивлены этому заявлению».

Однако в американских СМИ также есть мнение, что угроза России возрастает, и тем более в сфере киберпространства. Американский сенатор посетовал на отставание США от России в «кибервойне». Марк Ворнер, сенатор от партии Демократов штата Вирджиния, заявил, что Россия «выступила намного выше своей весовой категории в вопросе кибервойны», а Америка отстает.

«Ворнер сказал, что правительство Путина признало, что оно не способно поспевать за нами в военном вопросе. Но добавил, что им удалось использовать кибероборужие для сеяния раздора в США с помощью изощренных тактик распространения дезинформации», - пишет издание Fast Company.