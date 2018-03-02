Ничего удивительного. Реакция Пентагона на послание Путина

Фото: aa.com.tr

В военном ведомстве США спокойно отреагировали на заявления президента РФ о новейших вооружениях.



Представленное накануне, 1 марта, послание федеральному собранию президента России Владимира Путина во многом было посвящено отношениям с Западом и обороной тематике, разработанным новейшим видам вооружения.



Как отметил глава государства, новые образцы оружия РФ делают американскую систему ПРО и приближение военной инфраструктуры НАТО бессмысленными. Путин также подчеркнул - все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

В Соединенных Штатах сдержанно отреагировали на представленные новейшие виды вооружения, в том числе, межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», видеозапись испытания которой продемонтрировали в ходе в ходе послания.

Представитель Пентагона Дана Уайт отметила, что в США «не удивлены этому заявлению», знали о разработке этого оружия в России и учли все в собственной ядерной доктрине, опубликованной в феврале 2018 года. «Американский народ может быть спокоен: мы полностью подготовлены», - приводит ее заявление «Интерфакс».

Минобороны США «уверено в том, что сможет отразить любую атаку, будет ли она осуществляться с помощью гиперзвукового оружия или крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой». Кроме того, в американском военном ведомстве отметили, что ПРО США не направлена против РФ, а «в большей степени касается государств-изгоев», передает ТАСС.

В эфире НСН экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев ранее отметил, что реакция Европы и США не станет неожиданной для России.

«Неоднократно было сказано, что не мы начали эту ситуацию, из договора по ПРО вышла Америка, неоднократно мы предупреждали. Но сейчас получилось так, что вся их система ПРО — просто рухлядь, на которую они зачем-то 20 лет тратили деньги, а теперь её можно выкинуть на помойку, - отметил эксперт. - А интерпретировать, перевирать, безусловно, они (Запад – прим. НСН) будут, потому что они всегда занимаются пропагандой. Хотя в наших военных доктринах как раз нет угроз в отличие от их военных доктрин».

Со своей стороны немецкий политолог Александр Рар также предположил, что послание президента РФ вызовет негативную реакцию. «Немцы в таких ситуациях, как всегда, в шоке. Немцы не хотят опять стать фронтовым государством в борьбе Запада против России. Вся риторика ядерного оружия их пугает, поэтому в ФРГ ее пока анализируют. Но я думаю, что от англо-саксонского мира последует, конечно, агрессивный ответ», - отметил политолог в беседе с НСН.

Напомним, во время послания федеральному собранию Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, передает RT. Во-первых, это новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая в перспективе заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет – «Воевода». Кроме того, были представлен гиперзвуковой комплекс «Кинжал», крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

Подробнее – в материале НСН.