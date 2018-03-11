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Лондон разрабатывает «Закона Скрипаля»

11 Марта 2018 в 11:29
Лондон разрабатывает «Закона Скрипаля»

В Великобритании будет разработан аналог принятого в США «Закона Магнитского». Под его действие попадут чиновники из России, замешанные в нарушении прав человека и коррупции.

Как сообщает The Telegraph, о новых санкциях против России уже договорились британский министр иностранных дел Борис Джонсон и глава МВД Эмбер Радд. Чиновникам, которые попадут в «черные списки» Лондона, будет отказано в выдаче визы, а их счета на территории Великобритании могут быть заморожены.

Отмечается, что разработка закона началась после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ранее Джонсон не исключил в этом деле «российский след», хотя никаких прямых доказательств причастности Москвы у Лондона нет, пишет Газета.ру

Накануне британские власти также призвали союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России. Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в эфире НСН назвал призывы, звучащие из Лондона, «обыкновенной чушью».

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