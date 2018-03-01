Политолог: Эпохальное послание Путина переврут западные пропагандисты

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Олег Матвейчев рассказал НСН, какие позитивные выводы из послания президента Федеральному собранию может сделать российский обыватель.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не только побило рекорд по своей продолжительности, но и впечатлило зрителей видеорядом испытаний новейших российских вооружений. Напомним, что первая часть обращения российского лидера была посвящена социально-экономическим инициативам, вторая же полностью охватила блок обороноспособности страны. В своей речи Путин подчеркнул, что отечественные разработки ракет и систем ПРО стали естественным и необходимым ответом на действия США после выхода последних из договора по противоракетной обороне.

Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в эфире НСН объяснил, почему акцент в речи российского лидера был сделан на теме вооружения, и как это следует воспринимать простым гражданам.

«Послание было, действительно, эпохальным, как сам Владимир Владимирович и сказал. Оно было не похожим по формату на все остальные — и в выборе места, и в том, что всё было с экранами, с видеороликами. Послание подытожило развитие России за последние 18 лет, и это было проиллюстрировано инфографикой, показаны цифры. Власть показала государству, что, как говорится, недаром ела свой хлеб, а реализовывала важнейшие задачи, связанные с обороноспособностью. Что, если мы и не могли в чём-то обеспечить — в медицине, пенсиях, зарплатах, то это не просто так, а потому что решали важнейшие задачи геополитического противостояния, и решили их», — заявил Матвейчев.

Теперь, по словам политолога, есть перспективы для реализации социальных программ в России. Также он добавил, что качественно новый уровень послания президента в этом году даёт повод задуматься его оппонентам на выборах.

«Был зафиксирован конфликт: проблема геополитического значения России и её военная мощь находятся в несоответствии с уровнем жизни населения. И сейчас уже есть фундамент для того, чтобы поднимать и уровень жизни. Поставлены амбициозные задачи, в том числе — в полтора раза увеличить ВВП именно на душу населения. Подобные задачи ставились и ранее, и всё это сделано, поэтому есть уверенность в том, что и эти задачи президента будут выполнены. Поэтому все вышли вдохновлённые, под впечатлением. И, конечно, нынешний формат показывает, что Владимир Путин — крупнейший политик современности, не чета тем конкурентам, которые сейчас пытаются фигурировать на выборах. Я бы на их месте снялся с выборов в пользу Путина», — заметил собеседник НСН.

Реакция Европы и США не станет неожиданной для России. Предсказуемо, что слова Путина о вооружении, несмотря на большую вводную о предыстории конфликта геополитических интересов стран, будут восприняты как угроза, отметил Матвейчев.

«Безусловно, всё переврут [в Европе]. Неоднократно было сказано, что не мы начали эту ситуацию, из договора по ПРО вышла Америка, неоднократно мы предупреждали. Но сейчас получилось так, что вся их система ПРО — просто рухлядь, на которую они зачем-то 20 лет тратили деньги, а теперь её можно выкинуть на помойку. И пафос в конце речи Путина — это призыв к тому, чтобы разговаривать и создавать вместе новейшую архитектуру безопасности. Я никаких угроз в этом не заметил. Просто было объяснено, что ваши санкции не работают. А интерпретировать, перевирать, безусловно, они [Запад] будут, потому что они всегда занимаются пропагандой. Хотя в наших военных доктринах как раз нет угроз в отличие от их военных доктрин», — подытожил политолог.

Интересно, что в Германии уже опасаются реакции на речь Путина из США, которая не заставит себя долго ждать. Немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, что ФРГ «в шоке от послания Путина» и анализирует тезисы, ей не хочется стать фронтовым государством в борьбе Запада против России.