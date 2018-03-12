Американцам рассказали о растущей угрозе от России

Американская политическая газета The Hill опубликовала статью о растущей угрозе в виде России.

Менее чем 6 лет назад, отмечает издание, Барак Обама посмеялся над своим оппонентом в предвыборной гонке, когда тот, Митт Ромни, предупредил о возрождающейся угрозе от России. Обама напомнил ему, что «Холодная война закончилась больше 20 лет назад».

Однако, «сегодня, есть достаточно доказательств, что Холодная война уже тогда возвращалась, с возмездием», - пишет The Hill, - «Владимир Путин использовал каждую возможность, предоставленную политикой Обамы, нацеленной на “перезагрузку”, “гибкость”, умиротворение и отступление».

Автор статьи утверждает, что Бараку Обаме не удалось сдержать Россию, и эта миссия досталась следующему президенту США, Дональду Трампу.

«На протяжении многих лет, стратегией Путина было тестирование лимитов американской толерантности – укрепляя свои проекты массовой военной модернизацией и наращиванием, вызывая суперсилу США остановить его», - пишет американское издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC News, что те, кто говорят, что новая Холодная война началась – не аналитики, а пропагандисты.