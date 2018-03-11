Рогозин раскрыл подробности разработки «Кинжала»

Гиперзвуковая ракета высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал» разрабатывалась параллельно с модернизацией истребителя-перехватчика МиГ-31, который был выбран в качестве носителя. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«В качестве носителя «Кинжала» был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия», – рассказал Рогозин в Twitter.

Ранее стало известно об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которые провел экипаж МиГ-31 ВКС РФ. Сообщалось, что учебно-боевой пуск прошел удачно, ракета поразила заданную цель, пишут «Известия».