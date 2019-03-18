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Музыка

Юрий Розум назвал позором российской сцены разбирательство Маруани с Киркоровым

18 Марта 2019 в 13:20
Юрий Розум назвал позором российской сцены разбирательство Маруани с Киркоровым
Народный артист России рассказал на пресс-конференции НСН, почему решил вмешаться в спор французского композитора с российским певцом.

Народный артист России Юрий Розум назвал очевидным факт плагиата песни французского композитора Дидье Маруани «A Symphonic space dream» в композиции «Жестокая любовь», которую исполняет российский певец Филипп Киркоров. Об этом Розум заявил на пресс-конференции НСН, посвященной новому иску Маруани против Киркорова о нарушении авторских прав.

«В данном случае не надо быть музыкантом для того, чтобы услышать главную интонацию песни. Киркоровский вариант абсолютно дублирует вариант Дидье с минимальным отличием.  Я знал песню Маруани еще в годы своей молодости, юности. Потом когда появилась песня Киркорова “Жестокая любовь”, я был уверен, что это обговорено, зафиксировано, потому что уж слишком откровенно. У нас в популярной музыке очень много перемываний, там одна и та же интонация. Там всего-то интонаций пару десятков повторяется, но это такие песни, о которых даже говорить не стоит. А то, что написал Марауни, все-таки остается в истории. Это было подхвачено нашим композитором Попковым. Я был уверен, что у них абсолютно все обговорено и согласовано. Выяснилось, что это не так. Для меня это конечно было неприятным моментом как для музыканта, потому что здесь каждому ясно, и не надо знать законы интонации, гармонии, чтобы понять, что здесь абсолютный плагиат», — сказал Юрий Розум.

При этом он отметил, что последней каплей для него стало задержание Дидье Маруани и адвоката Игоря Трунова, представлявшего его интересы, в декабре 2016 года. Напомним, что когда они прибыли в столичное отделение «Сбербанка», чтобы решить вопрос о плагиате песен путем переговоров, их задержали по обвинению со стороны Киркорова и его адвоката Александра Добровинского в вымогательстве.

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«Последней каплей для меня была эта ситуация с банком и с этой подставой, абсолютно недостойная российских музыкантов, позор нашей сцены. Тогда я просто посчитал необходимым вмешаться, потому что Дидье для меня очень важный человек, мы все росли на его песнях и слушали их бесконечно. Конечно, хотелось бы иметь достойное лицо перед этим человеком. Кроме того, мы лично очень давно дружим. И когда я вмешался  в это дело, я увидел очень много нарушений и со стороны адвокатов, и, конечно, со стороны Филиппа [Киркорова], что меня поразило. Меня это поразило, я стал заниматься этим вопросом. Я познакомил своего другого давнего друга, выдающегося адвоката России Евгения Тарло с Дидье, и отсюда возник этот альянс, который, я надеюсь, приведет к правильным результатам», — сказал народный артист России.

Юрий Розум также подтвердил ранее сделанное на пресс-конференции НСН заявление Дидье Маруани об отсутствии в России музыкальных экспертов, чье заключение необходимого для судебного разбирательства по вопросам плагиата.

«Столкнулись с этой серьезной проблемой. Странно, что она не решена до сих пор. Но сейчас мы создаем специально аттестационное общество при Фонде культуры. Я надеюсь, что оно все-таки возьмет на себя эти функции и будет решать эти вопросы», — сообщил Юрий Розум.

Ранее адвокат Дидье Маруани Евгений Тарло рассказал на пресс-конференции НСН, что предыдущий представитель интересов французского музыканта в судебном разбирательстве с Киркоровым неправильно подавал иски.

Напомним, что французский музыкант, композитор, лидер группы Space Дидье Маруани утром 18 марта подал иск в Таганский районный суд Москвы о нарушении Киркоровым и композитором Олегом Попковым его авторского и исключительного права на музыкальное произведение «A Symphonic space dream». В иске идет речь о компенсации в размере 272 миллионов рублей. Также Маруани планирует подать иск на 15 миллионов рублей против адвоката Добровинского за ложные обвинения в вымогательстве в 2016 году. 
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