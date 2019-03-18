Юрий Розум назвал позором российской сцены разбирательство Маруани с Киркоровым

Народный артист России рассказал на пресс-конференции НСН, почему решил вмешаться в спор французского композитора с российским певцом.

Народный артист России Юрий Розум назвал очевидным факт плагиата песни французского композитора Дидье Маруани «A Symphonic space dream» в композиции «Жестокая любовь», которую исполняет российский певец Филипп Киркоров. Об этом Розум заявил на пресс-конференции НСН, посвященной новому иску Маруани против Киркорова о нарушении авторских прав.

«В данном случае не надо быть музыкантом для того, чтобы услышать главную интонацию песни. Киркоровский вариант абсолютно дублирует вариант Дидье с минимальным отличием. Я знал песню Маруани еще в годы своей молодости, юности. Потом когда появилась песня Киркорова “Жестокая любовь”, я был уверен, что это обговорено, зафиксировано, потому что уж слишком откровенно. У нас в популярной музыке очень много перемываний, там одна и та же интонация. Там всего-то интонаций пару десятков повторяется, но это такие песни, о которых даже говорить не стоит. А то, что написал Марауни, все-таки остается в истории. Это было подхвачено нашим композитором Попковым. Я был уверен, что у них абсолютно все обговорено и согласовано. Выяснилось, что это не так. Для меня это конечно было неприятным моментом как для музыканта, потому что здесь каждому ясно, и не надо знать законы интонации, гармонии, чтобы понять, что здесь абсолютный плагиат», — сказал Юрий Розум.

При этом он отметил, что последней каплей для него стало задержание Дидье Маруани и адвоката Игоря Трунова, представлявшего его интересы, в декабре 2016 года. Напомним, что когда они прибыли в столичное отделение «Сбербанка», чтобы решить вопрос о плагиате песен путем переговоров, их задержали по обвинению со стороны Киркорова и его адвоката Александра Добровинского в вымогательстве.