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Музыка

Маруани отказался «плагиатить» у Киркорова «Цвет настроения синий»

18 Марта 2019 в 12:27
Маруани отказался «плагиатить» у Киркорова «Цвет настроения синий»
Фото: РИА Новости
Французский композитор в пресс-центре НСН заявил, что хит «короля российской эстрады» напомнил ему собственную песню 1978 года.

Французский музыкант, композитор, лидер группы Space Дидье Маруани заподозрил российского певца Филиппа Киркорова в плагиате еще одной своей песни. Напомним, что вот уже несколько лет Маруани пытается доказать в суде, что песня Киркорова «Жестокая любовь» является плагиатом с одной из его композиций.

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В ходе пресс-конференции НСН на вопрос, не хочет ли Маруани в «отместку» перепеть хит Киркорова «Цвет настроения синий», французский композитор заявил, что у группы Space есть песня «Just Blue» (в переводе с англ. «Просто синий» - прим. НСН), написанная еще в 1978 году.

«Кстати, «Just Blue» специально для Киркорова была написана», — пошутил Дидье Маруани.

Напомним, что 18 марта Дидье Маруани подал новый иск о нарушении композитором Олегом Попковым и певцом Филиппом Киркоровым своего авторского и исключительного права на музыкальное произведение «A Symphonic space dream». Об этом на пресс-конференции НСН рассказал адвокат Дидье Маруани Евгений Тарло.

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