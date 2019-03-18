Маруани отказался «плагиатить» у Киркорова «Цвет настроения синий»

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Французский композитор в пресс-центре НСН заявил, что хит «короля российской эстрады» напомнил ему собственную песню 1978 года.

Французский музыкант, композитор, лидер группы Space Дидье Маруани заподозрил российского певца Филиппа Киркорова в плагиате еще одной своей песни. Напомним, что вот уже несколько лет Маруани пытается доказать в суде, что песня Киркорова «Жестокая любовь» является плагиатом с одной из его композиций.

В ходена вопрос, не хочет ли Маруани в «отместку» перепеть хит Киркорова «Цвет настроения синий»,французский композитор заявил, что у группы Space есть песня «Just Blue» (- прим. НСН), написанная еще в 1978 году.

«Кстати, «Just Blue» специально для Киркорова была написана», — пошутил Дидье Маруани.

Напомним, что 18 марта Дидье Маруани подал новый иск о нарушении композитором Олегом Попковым и певцом Филиппом Киркоровым своего авторского и исключительного права на музыкальное произведение «A Symphonic space dream». Об этом на пресс-конференции НСН рассказал адвокат Дидье Маруани Евгений Тарло.