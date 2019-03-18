Маруани возмутился отсутствию в России музыкальных экспертов

Французский музыкант, композитор, лидер группы Space Дидье Маруани, подавший новый иск против российского певца Филиппа Киркорова о нарушении авторских прав, в ходе пресс-конференции НСН возмутился отсутствию музыкальных экспертов в России.

«На сегодняшний день в России до сих пор не существует квалифицированных музыкальных экспертов, что не имеет никакого смысла! Если ты обращаешься в суд, нужно доказать свою правоту на основании заключения музыкального эксперта. Это существует во всех других странах мира», — сказал французский композитор.

Он отметил, что помимо того, чтобы вернуть отцовство своих песен, его главной целью в судебных разбирательствах с королем российской эстрады является защита авторских прав для всех, в том числе и российских музыкантов.

«Я поставил на кон свою репутацию, свой имидж, свое доброе имя, потому что прежде всего, моя задача защитить именно права человека. Что там со мной произойдет, господин Киркоров или Добровинский, это все не важно. Я хочу, чтобы в России были защищены авторские права!», — сказал Дидье Маруани.

Ранее адвокат французского музыканта Евгений Тарло раскрыл на пресс-конференции НСН детали нового иска против Киркорова и композитора Попкова.

Напомним, что в декабре 2016 года французский композитор уже приезжал в Россию для встречи с Киркоровым, чтобы решить вопрос путем переговоров, однако договориться путем мирового соглашения не удалось. Музыканта и его адвоката в то время Игоря Трунова, прибывших на встречу в один из столичных банков, задержали полицейские, так как Киркоров обратился в правоохранительные органы, обвинив Маруани и Трунова в вымогательстве. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в отношении Маруани, а адвокат Трунов подал жалобу в Европейский суд по правам человека.