Адвокат Маруани обвинил Трунова в неправильной подаче иска против Киркорова

Адвокат Дидье Маруани, председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло в ходе пресс-конференции НСН обвинил своего предшественника в представлении интересов французского музыканта в судебном разбирательстве с российским певцом Филиппом Киркоровым в неправильной подаче иска.

«В 2016 году дело вел адвокат [Игорь] Трунов. Он подготовил исковое заявление, которое почему-то дважды подавал ни туда, куда нужно. Это заявление не было принято в городской суд почему-то, я не понял. Какая-то странная история очень. С юридической точки зрения, некий нонсенс, так нельзя. Есть правила подсудности, есть правила подачи, адвокат обязан их знать», — сказал Евгений Тарло.

Ранее на пресс-конференции НСН Евгений Тарло сообщил, что 18 марта 2019 года был подан новый иск против Киркорова и композитора Олега Попкова на сумму в 272 миллиона рублей. По его словам, эта сумма основана на произведенных расчетах, а в иске господина Трунова на сумму порядка 70 миллионов рублей никаких расчетов не приводилось.

Напомним, что в декабре 2016 года Дидье Маруани и представлявший его интересы адвокат Игорь Трунов были задержаны в отделении «Сбербанка», где предполагалось заключение мирового соглашения с Киркоровым, предусматривающее выплату компенсации потерпевшей стороне. Российский певец и его адвокат Александр Добровинский обвинили своих оппонентов в вымогательстве, однако позже правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в отношении Маруани.