Понедельник
18 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

Адвокат Маруани обвинил Трунова в неправильной подаче иска против Киркорова

18 Марта 2019 в 12:03
Адвокат Маруани обвинил Трунова в неправильной подаче иска против Киркорова

Адвокат Дидье Маруани, председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло в ходе пресс-конференции НСН обвинил своего предшественника в представлении интересов французского музыканта в судебном разбирательстве с российским певцом Филиппом Киркоровым в неправильной подаче иска.

 «В 2016 году дело вел адвокат [Игорь] Трунов. Он подготовил исковое заявление, которое почему-то дважды подавал ни туда, куда нужно. Это заявление не было принято в городской суд почему-то, я не понял. Какая-то странная история очень. С юридической точки зрения, некий нонсенс, так нельзя. Есть правила подсудности, есть правила подачи, адвокат обязан их знать», — сказал Евгений Тарло.

Ранее на пресс-конференции НСН Евгений Тарло сообщил, что 18 марта 2019 года был подан новый иск против Киркорова и композитора Олега Попкова на сумму в 272 миллиона рублей. По его словам, эта сумма основана на произведенных расчетах, а в иске господина Трунова на сумму порядка 70 миллионов рублей никаких расчетов не приводилось.

Напомним, что в декабре 2016 года Дидье Маруани и представлявший его интересы адвокат Игорь Трунов были задержаны в отделении «Сбербанка», где предполагалось заключение мирового соглашения с Киркоровым, предусматривающее выплату компенсации потерпевшей стороне. Российский певец и его адвокат Александр Добровинский обвинили своих оппонентов в вымогательстве, однако позже правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в отношении Маруани. 


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.