Адвокат Маруани анонсировал иск против Добровинского на 15 млн рублей

Адвокат Дидье Маруани, председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло заявил на пресс-конференции НСН, что помимо уже поданного иска против российского певца Филиппа Киркорова о нарушении авторских прав французского композитора, готовится иск против адвоката короля российской эстрады Александра Добровинского, обвинившего Маруани в вымогательстве в 2016 году.

«Адвокат должен выполнять свою работу в рамках, следить за своей речью. Мы вынуждены предъявить ему иск. Мы его предъявим сегодня вечером. Мы считаем, что такого рода дела должны разбираться в судах, либо путем примирения. Но в любом случае, господин Добровинский обязан извиниться и опровергнуть свои слова, потому что это безобразие. Он – адвокат, он четко понимает, что такое вымогательство. Обращение в суд за защитой своих прав или обращение к человеку, который нарушил ваши права с предложением урегулировать отношения, не является вымогательством. Здесь даже никаких признаков нет. Я удивлен, как может квалифицированный адвокат допускать такого рода выражения», — сказал Евгений Тарло.

Ранее на пресс-конференции НСН Евгений Тарло сообщил, что 18 марта 2019 года был подан новый иск против Киркорова и композитора Олега Попкова на сумму в 272 миллиона рублей.



Напомним, что в декабре 2016 года Дидье Маруани и представлявший его интересы в судебном споре о плагиате песен с российским исполнителем Филиппом Киркоровым адвокат Игорь Трунов были задержаны в отделении «Сбербанка», где предполагалось заключение мирового соглашения с Киркоровым, предусматривающее выплату компенсации потерпевшей стороне. Российский певец и его адвокат Александр Добровинский обвинили своих оппонентов в вымогательстве, однако позже правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в отношении Маруани.