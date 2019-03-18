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Музыка

Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

18 Марта 2019 в 11:21
Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло раскрыл детали иска к российскому певцу Филиппу Киркорову.

Адвокат Дидье Маруани, председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло раскрыл детали иска к российскому певцу Филиппу Киркорову на пресс-конференции НСН.

«Иск предъявлен на 72 миллиона рублей пока. Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского композитора, исполнителя Дидье Маруани на его песню. Эти права нарушены господином Филиппом Киркоровым, композитором Олегом Попковым, а также их компаниями, которые использовали часть песен, причем основную, наиболее заметную, значительную, которая составляет суть хита, в композиции, которую исполнял Филипп Киркоров под названием “Жестокая любовь”», — рассказал адвокат.

По его словам, иск был подан 18 марта в Таганский районный суд города Москвы. 

Напомним, что в декабре 2016 года французский композитор уже приезжал в Россию для встречи с Киркоровым, чтобы решить вопрос путем переговоров, однако договориться путем мирового соглашения не удалось. Музыканта и его адвоката в то время Игоря Трунова, прибывших на встречу в один из столичных банков, задержали полицейские, так как Киркоров обратился в правоохранительные органы, обвинив Маруани и Трунова в вымогательстве. Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в отношении Маруани.

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