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Игнор. Мединский отозвался на идею съёмок «Брата-3»

14 Марта 2019 в 07:49
Игнор. Мединский отозвался на идею съёмок «Брата-3»

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский призвал всех игнорировать тему съёмок фильма «Брат 3» о которых объявил шоумен Станислав Барецкий.

«Я призываю всех собравшихся просто про это ничего не писать. Вообще. Только этого эти люди и добиваются», — цитирует RT главу Минкультуры с пресс-конференции.

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Как отмечает Ura.ru, бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий в прошлом месяце сообщил о намерении заняться продолжением культового фильма Алексея Балабанова. К съёмкам Барецкий хочет привлечь не только профессиональных актеров, но и бывших заключенных.

Как рассказал на пресс-конференции НСН сам автор идеи, в его фильме будет «очень жестокая» лысая девушка, которая в конце и окажется братом.

Между тем, боец Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», отказался от участия в съёмках «Брата-3» прямо во время пресс-конференции НСН. В зал внезапно зашли представители Терешина, и увели его. Сам «Руки-базуки» позднее объяснил НСН своё решение.

Глава кинокомпании «СТВ», продюсер «Брата» и «Брата-2» Сергей Сельянов в эфире НСН назвал идею Борецкого снять продолжение фильмов Балабанова хамством и болтовнёй.

Негативное отношение к инициативе шоумена высказала в эфире НСН и певица Ирина Салтыкова, снявшаяся в «Брате-2».

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