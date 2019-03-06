Салтыкова назвала ужасной идею съемок «Брата-3»

Кадр из фильма "Брат-2"

Певица Ирина Салтыкова, сыгравшая одну из ролей в фильме «Брат-2», прокомментировала НСН обсуждаемое продолжение культового российского фильма.

Российский шоумен Стас Барецкий заявил НСН, что планирует начать работу над фильмом «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова. По словам Барецкого, в съёмках также примет участие бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, который ранее отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия. Помимо этого Барецкий рассказал, что в съемках одну из главных ролей сыграет Кирилл «Руки-Базуки» Терешин – парень из Пятигорска, который «прославился» своими непропорциональными бицепсами.

Певица Ирина Салтыкова, сыгравшая в фильме «Брат-2» саму себя, в эфире НСН выразила возмущение планируемыми съемками, отметив, что все права на название фильма принадлежат покойному режиссеру.

«Какой "Брат-3"? Мне кажется, идея ужасная. Режиссера нет в живых, главного героя нет в живых. Как это может быть? Какое продолжение фильма без них? Объясните мне, что это такое? Это странно. Я снималась во второй части фильма, но у меня даже слов не находится. Третья часть фильма – это не сюда. Название фильма принадлежит только тому режиссеру, который снимал», - заявила певица.

Ранее сообщалось, что саундтрек к фильму предполагалось предложить написать бывшим коллегам Стаса Барецкого, группе «Ленинград». Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН не стал исключать такой возможности.