В «Брате-3» Джигурду посадят на Останкинскую башню

Продюсер и режиссёр фильма, шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал НСН, что герой Никиты Джигурды по сценарию фильма «Брат-3» будет сидеть на Останкинской башне.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду».

В процессе беседы продюсер и режиссёр фильма, шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил НСН, что герой Никиты Джигурды по сценарию фильма «Брат-3» должен будет сидеть на Останкинской башне.

«Джигурда будет сидеть на Останкинской башне. Я лично разговаривал с директором Останкинской башни. Он мне дал добро. Он сказал: “Да, мы можем вам позволить снять, как вы на осмотрительной башне с винтовкой в руках... Я согласился. Без проблем. А Останкинская башня, на удивление, пошла мне на встречу. Хотя меня пугали киношники, с кем я общался. Они сказали, что с ними договариваться вообще бесполезно, потому что это Останкино. Но я же тоже не бесплатно», - рассказал Барецкий.

Ранее Лидер группы «АукцЫон», композитор Леонид Федоров в эфире НСН раскритиковал идею Барецкого снять фильм «Брат-3». По его словам сама идея продолжать фильм без культового режиссера Алексея Балабанова — странная. Добавим, что саундтрек культового блокбастера «Брат-2» «Дорога» в исполнении группы «АукцЫон» негласно был признан одним из главных событий года для отечественных меломанов