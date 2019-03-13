Барецкий: В конце фильма «Братом» окажется лысая девушка

Во время пресс-конференции автор идеи съемок фильма «Брат-3» Стас Барецкий раскрыл секреты сценария.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду». Идейный вдохновитель, режиссер и шоумен Стас Барецкий рассказал об актерах, которые еще сыграют в фильме. Полной неожиданностью для журналистов стала новость о том, кем окажется главный герой фильма.

«В фильме будет лысая девушка, очень жестокая, в результате братом окажется эта девушка. Она реально сумасшедшая», - рассказал он.

Во многом, это повлияло на то, что спустя некоторое время актер, который должен был сняться в главной роли, Кирилл «Руки-Базуки» прямо во время пресс-конференции отказался играть в фильме.