Среда
13 марта
USD 65.77
EUR 74.07
Горячие новости

Барецкий: В конце фильма «Братом» окажется лысая девушка

13 Марта 2019 в 16:29
Барецкий: В конце фильма «Братом» окажется лысая девушка

Во время пресс-конференции автор идеи съемок фильма «Брат-3» Стас Барецкий раскрыл секреты сценария.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду». Идейный вдохновитель, режиссер и шоумен Стас Барецкий рассказал об актерах, которые еще сыграют в фильме. Полной неожиданностью для журналистов стала новость о том, кем окажется главный герой фильма.

«В фильме будет лысая девушка, очень жестокая, в результате братом окажется эта девушка. Она реально сумасшедшая», - рассказал он.

Во многом, это повлияло на то, что спустя некоторое время актер, который должен был сняться в главной роли, Кирилл «Руки-Базуки» прямо во время пресс-конференции отказался играть в фильме.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.