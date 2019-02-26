Хамство и болтовня! Продюсер «Брата» о заявленном Барецким продолжении

Сергей Сельянов в беседе с НСН заявил, что не собирается подавать на Барецкого в суд.

Российский музыкант Стас Барецкий заявил НСН, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова. По словам Барецкого, в съёмках также примет участие бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, который ранее отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия. По словам шоумена, для производства фильма создана студия «2020», веб-сайт и группа «ВКонтакте». Название студии связано с планами запустить фильм в ротацию в 2020 году.

Руководитель кинокомпании «СТВ», продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов в эфире НСН рассказал о своем отношении к съемкам третьей части фильма «Брат» (слушайте аудио).

«Мне кажется, что это хамство, неуважение и глупость по отношению к фильму и его создателям. Возможно, Стасу стало не хватать какой-то популярности и узнаваемости, и он так решил освежить свой светлый образ. Я вообще думаю, что это все слова и болтовня. Я даже не уверен, что мы будем на него подавать в суд, если он на самом деле решит что-то сделать. Просто опозорится и все. Мы можем дать ему такую возможность. Ну, подумаем, когда и если дойдет до дела. Много слов произносится в информационном пространстве. На каждый роток не накинешь платок. Бегать, возбуждаться. Дойдет до дела, тогда и посмотрим», — рассказал Сельянов.