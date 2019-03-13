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Общество

«Руки-базуки»: Барецкий использовал моё имя для «Брата-3»

13 Марта 2019 в 16:59
«Руки-базуки»: Барецкий использовал моё имя для «Брата-3»
Кирилл Терешин объяснил НСН свой внезапный отказ от съёмок в продолжении легендарного фильма.

Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», отказался от участия в съёмках «Брата-3» шоумена Стаса Барецкого прямо во время пресс-конференции НСН. В зал внезапно зашли люди, представившиеся представителями Терешина, и увели его, попутно объявив о решении молодого человека.

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Позже, удалившись из пресс-центра, Кирилл Терешин объяснил НСН свой отказ. По его словам, изначальная версия сценария продолжения культовой дилогии Алексея Балабанова не содержала таких шокирующих подробностей, о которых Барецкий рассказал на пресс-конференции.

«Изначально, когда Барецкий пришёл в бойцовский клуб “Шатун”, он предложил принять участие в съёмках. Был оговорен нормальный сюжет, без гейства, а сейчас я слышу, там речь идёт о порно, не порно… Я в первую очередь мужчина, общаюсь с очень серьёзными людьми, и я не позволю, чтобы я принимал участие в таких съёмках. Я не вижу смысла сниматься и иметь какие-либо дела дальше с Барецким. И, да, моё имя использовали», — заявил «Руки-Базуки».

Напомним, шоумен Стас Барецкий поделился в пресс-центре НСН подробностями будущих съёмок. В частности, он заявил, что выложит две версии картины, одна из которых будет украшать «каждый порносайт». Против картины, которая будет так называемым продолжением «Брата» и «Брата-2», уже выступили поклонники творчества Балабанова. Они обратились с просьбой запретить выпуск фильма к министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

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