Землетрясение или пробка из заглохших танков? Что покажет Киев на параде

Военный парад, который пройдет в Киеве в День независимости Украины, 24 августа, вызовет «землетрясение в Кремле», заявил депутат Верховной рады Олег Барна в эфире телеканала NewsOne. По словам нардепа от «Блока Петра Порошенко» в эфире телеканала NewsOne, украинцам есть чем похвастаться. «Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии... Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — сказал Барна.
Однако всего неделю назад в СМИ появилась информация, что киевский парад пройдет не так успешно, как надеются в украинском парламенте. Работник ракетно-космического предприятия «Южмаш» Алексей Василенко заявил, что Украина не сможет показать анонсированное новое вооружение, так как его нет. В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков объяснил, почему Украина не способна продемонстрировать свои новые разработки.
Примечательно, что после обещания «землетрясения в Кремле» в пути на генеральную репетицию в центре Киева заглох модифицированный под стандарты НАТО украинский танк Т-84-120 «Ятаган». Его несколько раз попытались завести, однако действия не увенчались успехом. В результате машину пришлось эвакуировать с дороги с помощью тягача.
Предыдущая репетиция киевского парада ко Дню независимости также не обошлась без осложнений. Зенитный ракетный комплекс «Бук» въехал в здание торгового центра после того как водитель не справился с поворотом. Пострадавших в результате инцидента не было. Видео, как ЗРК чудом не задела стоящих рядом наблюдателей, разошлось по сети так же, как и недоверие к тому, что завтрашний парад пройдет успешно.
Тем не менее, президент Украины пообещал сделать украинскую армию «сильнейшей в Европе». По его словам, переходит полная реструктуризация сектора безопасности и в том числе Вооруженных сил под стандарты Североатлантического альянса.