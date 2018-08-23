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Землетрясение или пробка из заглохших танков? Что покажет Киев на параде

23 Августа 2018 в 08:27
Землетрясение или пробка из заглохших танков? Что покажет Киев на параде
Власти Украины обещают Кремлю «землетрясение» из-за военного парада, пока на улицах Киева глохнут танки.

Военный парад, который пройдет в Киеве в День независимости Украины, 24 августа, вызовет «землетрясение в Кремле», заявил депутат Верховной рады Олег Барна в эфире телеканала NewsOne. По словам нардепа от «Блока Петра Порошенко» в эфире телеканала NewsOne, украинцам есть чем похвастаться. «Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии... Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — сказал Барна.

Однако всего неделю назад в СМИ появилась информация, что киевский парад пройдет не так успешно, как надеются в украинском парламенте. Работник ракетно-космического предприятия «Южмаш» Алексей Василенко заявил, что Украина не сможет показать анонсированное новое вооружение, так как его нет. В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков объяснил, почему Украина не способна продемонстрировать свои новые разработки.

Умирающий осел. Военный аналитик оценил потенциал украинских разработок
«Для того, чтобы создавать ракетные комплексы, надо иметь научно-техническую базу, надо иметь научные кадры. На Украине на протяжении 30 лет с момента ее возникновения планомерно уничтожалась научно-техническая база. Предприятие "Южмаш"  было обанкрочено. Основная часть его сотрудников ушла с рабочих мест, в первую очередь, довольно видные и авторитетные специалисты в области ракетной техники. В этих условиях говорить о том, что Украина способна чего-нибудь сделать, это пытаться изобразить, что умирающий осел - это есть боевой жеребец, способный пробежать много километров. У Украины нет ни научно-технической базы, ни промышленной базы, чтобы производить современное ракетное оружие», — пояснил Сивков.

Примечательно, что после обещания «землетрясения в Кремле» в пути на генеральную репетицию в центре Киева заглох модифицированный под стандарты НАТО украинский танк Т-84-120 «Ятаган». Его несколько раз попытались завести, однако действия не увенчались успехом. В результате машину пришлось эвакуировать с дороги с помощью тягача.

Предыдущая репетиция киевского парада ко Дню независимости также не обошлась без осложнений. Зенитный ракетный комплекс «Бук» въехал в здание торгового центра после того как водитель не справился с поворотом. Пострадавших в результате инцидента не было. Видео, как ЗРК чудом не задела стоящих рядом наблюдателей, разошлось по сети так же, как и недоверие к тому, что завтрашний парад пройдет успешно.

Тем не менее, президент Украины пообещал сделать украинскую армию «сильнейшей в Европе». По его словам, переходит полная реструктуризация сектора безопасности и в том числе Вооруженных сил под стандарты Североатлантического альянса. 
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