Землетрясение или пробка из заглохших танков? Что покажет Киев на параде

Власти Украины обещают Кремлю «землетрясение» из-за военного парада, пока на улицах Киева глохнут танки.

Военный парад, который пройдет в Киеве в День независимости Украины, 24 августа, вызовет «землетрясение в Кремле», заявил депутат Верховной рады Олег Барна в эфире телеканала NewsOne. По словам нардепа от «Блока Петра Порошенко» в эфире телеканала NewsOne, украинцам есть чем похвастаться. «Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии... Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — сказал Барна.

Однако всего неделю назад в СМИ появилась информация, что киевский парад пройдет не так успешно, как надеются в украинском парламенте. Работник ракетно-космического предприятия «Южмаш» Алексей Василенко заявил, что Украина не сможет показать анонсированное новое вооружение, так как его нет. В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков объяснил, почему Украина не способна продемонстрировать свои новые разработки.