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Танк заглох в центре Киева после обещания «землетрясения в Кремле»

23 Августа 2018 в 07:20
Танк заглох в центре Киева после обещания «землетрясения в Кремле»

Танк Т-84-120 «Ятаган», направлявшийся на репетицию парада по случаю Дня независимости Украины, заглох центре Киева. Его несколько раз попытались завести, однако действия не увенчались успехом. В результате пришлось подключиться тягачу. На дорогах из-за этого образовались пробки, сообщает РЕН ТВ.

Ранее депутат Верховной рады Олег Барна пообещал, что военный парад, в том числе марш военных и грохот техники вызовет «землетрясение в Кремле», потому что стране «есть чем похвастаться», сообщает Ura.ru.

Напомним, День независимости Украины отмечают 24 августа.

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