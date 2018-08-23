Танк заглох в центре Киева после обещания «землетрясения в Кремле»

Танк Т-84-120 «Ятаган», направлявшийся на репетицию парада по случаю Дня независимости Украины, заглох центре Киева. Его несколько раз попытались завести, однако действия не увенчались успехом. В результате пришлось подключиться тягачу. На дорогах из-за этого образовались пробки, сообщает РЕН ТВ .

Ранее депутат Верховной рады Олег Барна пообещал, что военный парад, в том числе марш военных и грохот техники вызовет «землетрясение в Кремле», потому что стране «есть чем похвастаться», сообщает Ura.ru .

Напомним, День независимости Украины отмечают 24 августа.