Новости за ночь: Украина пообещала «землетрясение» в Кремле

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Украина пообещала Кремлю «землетрясение» из-за парада в Киеве

Депутат Верховной рады Олег Барна заявил, что военный парад, который пройдет в Киеве в честь Дня независимости Украины, вызовет «землетрясение в Кремле». По словам нардепа от «Блока Петра Порошенко» в эфире телеканала NewsOne, украинцам есть чем похвастаться. «Парад — это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии... Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — сказал Барна. Позднее стало известно, что в Киеве заглох танк по пути на генеральную репетицию парада, пишет RT. Модифицированный под стандарты НАТО украинский танк Т-84-120 «Ятаган» пришлось эвакуировать с дороги с помощью тягача.

Кадыров заявил о зарубежных подстрекателях в деле о нападении на полицейских

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что подростки, участвовавшие в нападении на сотрудников полиции в Грозном и Шали, получили команду по соцсети из-за рубежа. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте». По словам главы региона, целью вербовщиков было «вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребенке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника». Кадыров также отметил долю вины родителей нападавших, которые не смогли их оградить от «пагубного влияния иблисовцев и ставленников спецслужб». Напомним, всем участникам нападений на полицейских в Чечне оказались несовершеннолетние – им от 11 до 17 лет. Они были уничтожены ответным огнем.

Американский президент Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что не знал о выплатах порноактрисе и фотомодели за молчание об интимных отношениях с ним. Ранее его личный адвокат Майкл Коэн под присягой признал, что заплатил женщинам за молчание, чтобы не навредить предвыборной кампании Трампа. Глава Белого дома отметил, что Коэн взял средства не из средств кампании, а из личных средств самого Трампа. Таким образом, выплаты не являются нарушением правил проведения предвыборной кампании, подчеркнул президент. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, то, что Коэн пошел на сделку с правосудием, не означает вынесение обвинений в адрес президента США.

Минобороны РФ заключило с ОПК контракты на 135 млрд рублей

Министерство обороны РФ подписало с предприятиями промышленности 32 соглашения на общую сумму свыше 135 миллиардов рублей. Сроки исполнения контрактов — 2018-2026 годы сообщает «Коммерсантъ». Миноброны планирует получить шесть истребителей МиГ-25, два Су-57, а также 132 боевых машин десанта БМД-4М, 58 бронетранспортеров БТР-МДМ и 69 автомобилей «Тайфун» (4х4). Также запланирован ремонт более одной тысячи машин типа «КамАЗ» и «Урал». Флот, в свою очередь, может рассчитывать на шесть малых ракетных кораблей проекта 22800. Подписание контрактов состоялось в парке «Патриот».