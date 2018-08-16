Умирающий осел. Военный аналитик оценил потенциал украинских разработок

В эфире НСН Константин Сивков заявил, что Украина не может показать новые ракетные разработки, так как у нее их просто нет.

Украина не сможет показать заявленное новое вооружение на киевском параде в честь Дня независимости страны, написал в Facebook работник украинского ракетно-космического предприятия «Южмаш» Алексей Василенко, сообщает Газета.ру.

В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков согласился с работником «Южмаша» и объяснил, почему Украина не способна продемонстрировать свои новые разработки (слушайте аудио).

«Начнем с того, что для того, чтобы создавать ракетные комплексы, надо иметь научно-техническую базу, надо иметь научные кадры. На Украине на протяжении 30 лет с момента ее возникновения планомерно уничтожалась научно-техническая база. Предприятие "Южмаш" было обанкрочено. Основная часть его сотрудников ушли с рабочих мест, в первую очередь, довольно видные и авторитетные специалисты в области ракетной техники. В этих условиях говорить о том, что Украина способна чего-нибудь сделать, это пытаться изобразить, что умирающий осел это есть боевой жеребец, способный пробежать много километров. У Украины нет ни научно-технической базы, ни промышленной базы, чтобы производить современное ракетное оружие. Так что этот представитель "Южмаша" абсолютно прав», — пояснил Сивков.

Ранее украинский министр обороны Степан Полторак объявил демонстрацию новых образцов вооружения и техники на параде в Киеве, сообщает РЕН.ТВ.