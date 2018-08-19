Украинский «Бук» на репетиции парада в Киеве протаранил здание

Зенитный ракетный комплекс «Бук» попал в ДТП в Киеве. ЗРК въехал в здание во время репетиции парада ко Дню независимости.

На кадрах, которые опубликованы в Интернете, видно, как колонна военной техники заворачивает на одну из улиц города. В ходе маневров ЗРК съезжает с маршрута и таранит офисное здание. Чудом бронированная машина не задела стоящих рядом людей, пострадавший в результате инцидента нет.





Военный парад в Киеве пройдет 24 августа, но мероприятие уже стало предметом критики. Так, украинский журналист Александр Дубинский высмеял образцы военной техники, которые заявлены организаторами к участию. По словам Дубинского, власти планируют продемонстрировать технику, которой фактически нет в стране. Журналист отметил, что якобы новая украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Богдана» недоработана. Что касается танков Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган», то они не стоят на вооружении страны, а существуют пока в единственных экземплярах. А танк Т-64 и вовсе и вовсе был снят с производства еще 31 год назад, пишет Газета.ру