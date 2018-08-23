Порошенко обещает сделать украинскую армию «сильнейшей в Европе»

Петр Порошенко, выступая на форуме ветеранов в Киеве, заявил, что украинская армия станет сильнейшей в Европе, передает РИА «Новости».

«Мы полностью перестраиваем весь сектор безопасности, включая Вооруженные силы, полностью под стандарты НАТО», отметил Порошенко.

«Ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства», заявил президент Украины.

По данным ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower (GFP) за 2016 год армия Украины находится на 30-м месте в мире по боевой мощи. На март 2018 года численность ВСУ составляет 255 тысяч человек, из них контрактников 110 тыс. чел., резервистов — 1 млн чел., из них 150 тыс. чел. с боевым опытом.

На вооружении украинской армии, по версии GFР, находятся 2809 танков, 8217 боевых бронированных машин, 1302 единицы самоходной артиллерии, 1669 единиц ствольной артиллерии и 625 реактивных систем залпового огня. Эксперты GFР насчитали 234 боевых летательных аппарата, в том числе 39 истребителей и 33 ударных вертолёта. На вооружении ВМС, по данным GFР, находятся один фрегат («Гетман Сагайдачный»), один минный тральщик и три корабля береговой обороны.





