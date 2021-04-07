Женщина в Австралии умерла через несколько часов после прививки Pfizer

Пожилая женщина скончалась в Австралии спустя несколько часов после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. Об этом сообщил телеканал Sky News Australia со ссылкой на местную полицию.

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Инцидент произошел с 82-летней женщиной, которая проживала в доме престарелых в австралийском штате Квинсленд. На данный момент нет ясности, стала ли вакцина причиной смерти женщины. Известно, что у нее были проблемы со здоровьем, в том числе заболевание легких.

В Австралии одобрены для профилактики коронавирусной инфекции вакцины двух фармацевтических компаний - AstraZeneca и Pfizer. Сейчас в стране сделано порядка 855 тысяч прививок.

Ранее директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар заявил, что связь вакцины AstraZeneca и тромбозом не доказана.




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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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