Врач рассказал о сроках сохранения антител к COVID-19 в организме

«Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев, дальше все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ», - сказал Тимаков в беседе с РИА Новости.

Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН заявил, что на данный момент первая отечественная вакцина от COVID-19 является самой эффективной в мире.



