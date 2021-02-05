Врач рассказал о сроках сохранения антител к COVID-19 в организме
Антитела к коронавирусу сохраняются в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, в дальнейшем все зависит от изначального иммунитета человека.
«Антитела к коронавирусу не пожизненные, они уходят через несколько месяцев, дальше все зависит от того, какой иммунитет изначальный у человека и как у него сформирован Т-клеточный ответ», - сказал Тимаков в беседе с РИА Новости.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН заявил, что на данный момент первая отечественная вакцина от COVID-19 является самой эффективной в мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru