Исследователи не нашли различий в действии вакцин от COVID-19 у женщин и мужчин

Формирование иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 не зависит от пола. Ученые не обнаружили различий в выработке антител у мужчин и женщин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он отметил, что не встречал подобных различий как в своей исследовательской практике, так и в литературе, описывающей действие разных вакцин от COVID-19.