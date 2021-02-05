Исследователи не нашли различий в действии вакцин от COVID-19 у женщин и мужчин

Формирование иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 не зависит от пола. Ученые не обнаружили различий в выработке антител у мужчин и женщин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он отметил, что не встречал подобных различий как в своей исследовательской практике, так и в литературе, описывающей действие разных вакцин от COVID-19.

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Массовая вакцинация началась в России с 18 января. Компетентные органы пока не предоставляют открытой официальной статистики по вакцинации в России.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсследованиеКоронавирусВакцинаАлександр Гинцбург
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