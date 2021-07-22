Врач расcказал об опасном последствии коронавируса

По его словам, для предотвращения процесса необходимо заниматься спортом, правильно питаться и меньше нервничать.

Кроме того, перенесшие болезнь пациенты часто жалуются на головокружение, кашель, отдышку, потерю обоняния. Это вызвано энцефалопатией – заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции.

Как отметил Шамсиев, человеку, который перенес COVID-19, обязательно надо укреплять ослабленный иммунитет.

Несмотря на постоянные мутации вируса, те вакцины, которые существуют на данный момент, способны с ними справиться, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

