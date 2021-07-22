Врач расcказал об опасном последствии коронавируса

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COVID-19, попадая в организм человека, способен запустить процесс преждевременного старения, сообщает РИА Новости со ссылкой на невролога Эркина Шамсиева.
По его словам, для предотвращения процесса необходимо заниматься спортом, правильно питаться и меньше нервничать.
Кроме того, перенесшие болезнь пациенты часто жалуются на головокружение, кашель, отдышку, потерю обоняния. Это вызвано энцефалопатией – заболевание, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции.
Как отметил Шамсиев, человеку, который перенес COVID-19, обязательно надо укреплять ослабленный иммунитет.
Несмотря на постоянные мутации вируса, те вакцины, которые существуют на данный момент, способны с ними справиться, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
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