Врач предупредила об угрозе «ковидных пальцев»

У курильщиков и людей с сосудистой патологией может возникать симптом «ковидных пальцев», рассказала РБК врач-иммунолог Зоя Скорпилева.

«Внезапные головокружения и падения». Иммунолог рассказал о рисках умереть от постковидного синдрома

«Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия», — отметила медик.

Как заявила Скорпилева, проявление кожных симптомов коронавируса у пациентов возникает часто, специалисты их уже изучили. Речь идет о сыпи и «ковидных пальцев», которые еще называют ложным обморожением.

Характерным для этих симптомов являются сине-красные, пурпурные бугры или волдыри, покраснение и припухлость.

Ранее исследователи из Великобритании рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях. Причина этого кроется в особенностях их генетики. Речь идёт о наличии мутации гена OAS1 в человеческом организме.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ВрачиПандемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры