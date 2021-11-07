Врач предупредила об угрозе «ковидных пальцев»
У курильщиков и людей с сосудистой патологией может возникать симптом «ковидных пальцев», рассказала РБК врач-иммунолог Зоя Скорпилева.
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«Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия», — отметила медик.
Как заявила Скорпилева, проявление кожных симптомов коронавируса у пациентов возникает часто, специалисты их уже изучили. Речь идет о сыпи и «ковидных пальцев», которые еще называют ложным обморожением.
Характерным для этих симптомов являются сине-красные, пурпурные бугры или волдыри, покраснение и припухлость.
Ранее исследователи из Великобритании рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях. Причина этого кроется в особенностях их генетики. Речь идёт о наличии мутации гена OAS1 в человеческом организме.
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