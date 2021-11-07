Врач предупредила об угрозе «ковидных пальцев»

«Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия», — отметила медик.

Как заявила Скорпилева, проявление кожных симптомов коронавируса у пациентов возникает часто, специалисты их уже изучили. Речь идет о сыпи и «ковидных пальцев», которые еще называют ложным обморожением.

Характерным для этих симптомов являются сине-красные, пурпурные бугры или волдыри, покраснение и припухлость.

Ранее исследователи из Великобритании рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях. Причина этого кроется в особенностях их генетики. Речь идёт о наличии мутации гена OAS1 в человеческом организме.

