Вирусолог рассказал, через какое время умирает человек после заражения коронавирусом

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», — сказал медик. Он также отметил, что высокая заболеваемость была несколько дней назад отмечена в Великобритании, куда проник «омикрон» штамм, а значит «недели через три» нужно ждать, «чтобы понять, что с этими людьми происходит». При этом Альтштейн считает, что «ничего страшного с ними не будет».

По словам вирусолога, который сослался на имеющиеся данные, не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения COVID-19, связанных с разновидностью «омикрон».

Вирусолог, член-корреспондента РАН Петр Чумаков полагает, что омикрон-штамм могли создать как «живую вакцину». Вероятно, ее намеревались внедрить в популяцию, чтобы вытеснить другие штаммы и прекратить эпидемию.

