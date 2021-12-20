Вирусолог рассказал, через какое время умирает человек после заражения коронавирусом
В среднем смерть в результате заражения COVID-19 наступает через три недели после начала заболевания, сообщает URA.RU со ссылкой на вирусолога, заслуженного деятеля науки РФ Анатолия Альтштейна.
«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», — сказал медик. Он также отметил, что высокая заболеваемость была несколько дней назад отмечена в Великобритании, куда проник «омикрон» штамм, а значит «недели через три» нужно ждать, «чтобы понять, что с этими людьми происходит». При этом Альтштейн считает, что «ничего страшного с ними не будет».
По словам вирусолога, который сослался на имеющиеся данные, не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения COVID-19, связанных с разновидностью «омикрон».
Вирусолог, член-корреспондента РАН Петр Чумаков полагает, что омикрон-штамм могли создать как «живую вакцину». Вероятно, ее намеревались внедрить в популяцию, чтобы вытеснить другие штаммы и прекратить эпидемию.
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