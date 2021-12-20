Вирусолог рассказал, через какое время умирает человек после заражения коронавирусом

В среднем смерть в результате заражения COVID-19 наступает через три недели после начала заболевания, сообщает URA.RU со ссылкой на вирусолога, заслуженного деятеля науки РФ Анатолия Альтштейна.

Назван необычный симптом «омикрона»

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», — сказал медик. Он также отметил, что высокая заболеваемость была несколько дней назад отмечена в Великобритании, куда проник «омикрон» штамм, а значит «недели через три» нужно ждать, «чтобы понять, что с этими людьми происходит». При этом Альтштейн считает, что «ничего страшного с ними не будет».

По словам вирусолога, который сослался на имеющиеся данные, не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения COVID-19, связанных с разновидностью «омикрон».

Вирусолог, член-корреспондента РАН Петр Чумаков полагает, что омикрон-штамм могли создать как «живую вакцину». Вероятно, ее намеревались внедрить в популяцию, чтобы вытеснить другие штаммы и прекратить эпидемию.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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