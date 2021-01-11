Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19 каникулами и морозами
Произошедшее за время новогодних каникул снижение числа новых случаев коронавируса в России объясняется значительным сокращением контактов и морозами. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
По его словам, спад роста заболеваемости инфекционисты прогнозировали еще до начала новогодних праздников. Он отметил, что большинство людей сидели по домам, транспорт был пуст. Положительной динамике способствовала также морозная погода.
За последние сутки в России зарегистрировано 23 315 новых случаев коронавируса, передает RT.
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