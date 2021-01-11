Гинцбург не исключил наличие в России своего штамма коронавируса
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России может существовать свой уникальный штамм коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, штаммы COVID-19 с изменёнными свойствами уже есть в Британии, ЮАР и Бразилии есть свои штаммы, которые выделяют там, «где работают британцы».
«Чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», - отметил он.
Гинцбург добавил, что в настоящее время какой-либо российский штамм коронавируса не обнаружен, и объяснил это тем, что в России «секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании», сообщает RT.
Ранее Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная в центре имени Гамалеи, сможет обеспечить защиту, в том числе, и от британской разновидности COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- Кабмин одобрил закон о запрете вида на жительство для госслужащих
- Литва заменяет название Грузии во всех документах на Сакартвело
- Скончалась ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева
- Гинцбург не исключил наличие в России своего штамма коронавируса
- Алиев прибыл в Москву для трехсторонних переговоров по Карабаху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru