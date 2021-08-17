«Вектор»: более 50 стран направили обращение о закупке «Эпиваккороны»
Обращения на поставку или трансфер производства вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» российского производства поступили от более 50 стран, сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора разработавшего препарат центра «Вектор» Рината Максютова.
По ее словам, научный центр прежде всего сосредоточен на внутреннем спросе, а переговоры с другими странами ведет компания «Герофарм». В настоящее время заключен контракт с Венесуэлой и Бразилией.
Ранее стало известно о том, что специалисты не зафиксировали в России ни одного летального исхода, связанного с вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратом «ЭпиВакКорона».
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