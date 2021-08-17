«Вектор»: более 50 стран направили обращение о закупке «Эпиваккороны»

По ее словам, научный центр прежде всего сосредоточен на внутреннем спросе, а переговоры с другими странами ведет компания «Герофарм». В настоящее время заключен контракт с Венесуэлой и Бразилией.

Ранее стало известно о том, что специалисты не зафиксировали в России ни одного летального исхода, связанного с вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратом «ЭпиВакКорона».

