Вакцину «Спутник V» назвали «экспортным хитом»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала экспортным хитом. Об этом говорится в материале, размещенном в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung.

Среди преимуществ российского препарата отмечаются подтвержденная эффективность и ее разработка на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.

В ВОЗ рассказали, когда закончится эпидемия коронавируса

Отмечается, что «Спутник V» эффективнее аналогичной по структуре AstraZeneca за счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса.

Также издание подчеркивает большую доступность российской вакцины – ее стоимость около 10 долларов за дозу.

Эти характеристики препарата из России делают его «экспортным хитом», говорится в публикации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не получала данных об опасности использования каких-либо вакцин от коронавирусной инфекции.

Между тем, накануне, 23 февраля, в России за сутки был выявлен минимум новых случаев заболевания COVID-19 с начала октября - менее 12 тысяч, передает RT.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры