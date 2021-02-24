Вакцину «Спутник V» назвали «экспортным хитом»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала экспортным хитом. Об этом говорится в материале, размещенном в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung.
Среди преимуществ российского препарата отмечаются подтвержденная эффективность и ее разработка на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.
Отмечается, что «Спутник V» эффективнее аналогичной по структуре AstraZeneca за счет того, что в двух дозах вакцины используются разные носители вируса.
Также издание подчеркивает большую доступность российской вакцины – ее стоимость около 10 долларов за дозу.
Эти характеристики препарата из России делают его «экспортным хитом», говорится в публикации.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не получала данных об опасности использования каких-либо вакцин от коронавирусной инфекции.
Между тем, накануне, 23 февраля, в России за сутки был выявлен минимум новых случаев заболевания COVID-19 с начала октября - менее 12 тысяч, передает RT.
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